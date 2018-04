Réformer le revenu cadastral serait du suicide politique

S'il y a deux choses auxquelles le fisc belge ne peut pas toucher sous peine de déchaîner les passions, ce sont bien le livret d'épargne et les briques. Pourtant, il faudra que notre gouvernement adapte les impôts sur les habitations. Notre pays vient en effet d'être condamné par la Cour européenne de Justice parce que le fisc belge impose l'immobilier d'une manière différente de l'étranger. Celui qui possède un bien immobilier en Belgique est imposé sur base de son revenu cadastral, qui représente la valeur locative estimée. Pour une habitation dans un autre pays de l'UE, le fisc prend la valeur locative réelle comme critère, qui est généralement nettement plus élevée que la valeur locative estimée. Et c'est là que le bât blesse.

