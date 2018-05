Réforme des pensions: consensus autour des métiers lourds dans la fonction publique

Une réunion cruciale sur la pénibilité du travail s'est tenue mercredi au sein du comité A, l'organe de concertation le plus important pour les fonctionnaires. Après plus de dix heures de négociations, un "consensus" autour d'un cadre légal a été trouvé.

Une liste reprenant les métiers pénibles a ainsi été établie. Y figurent notamment les métiers de policiers, pompiers, militaires de même que les fonctions d'enseignants même si on ignore pour l'instant si l'ensemble de la profession est concernée.

Tout qui exerce un métier pénible pourra soit partir à la pension de manière anticipée soit toucher une retraite plus importante. Le système devrait normalement entrer en vigueur en 2020. Le gouvernement s'était accordé sur un cadre au mois de mars.

Des critères ont été établis afin de déterminer ce que l'on entend par métiers lourds: travail physique lourd, organisation du travail pénible et professions dangeureuses. Le stress pourra également entrer en ligne de compte comme facteur aggravant. Les personnes qui exercent un métier lourd pourront dès lors partir à la pension entre deux et six ans plus tôt mais jamais avant l'âge de 60 ans.

Des négociations concernant la pénibilité sont également en cours dans le secteur privé. Celles-ci sont cependant nettement plus ardues et complexes. Patronat et syndicats ne sont en effet pas parvenus à s'accorder sur une liste des métiers lourds car trop complexe. Ils préfèrent s'entendre sur des critères, mais le fossé entre les deux reste profond.