Recul conséquent du nombre de contrôles de poids-lourds

L'an dernier, seules 172 infractions ont été constatées, avec à peine six procès-verbaux dressés et 166 amendes encaissées immédiatement. Le SPF Mobilité reconnaît qu'il réalise beaucoup moins de contrôles destinés à lutter contre la fraude sociale sur les camions.

"Nous avons subi une réduction de 20% de notre personnel, ce qui peut expliquer la baisse du nombre de contrôles", affirme le ministre de la Mobilité François Bellot (MR). "La répartition des contrôles dans tout le pays est aussi plus difficile à organiser, étant donné que chaque contrôleur est responsable d'un plus grand territoire. Résultat: les déplacements demandent plus de temps et il reste moins de temps pour les contrôles en tant que tels."

Le ministre affirme en outre que "d'autres méthodes alternatives pour résoudre ce problème" sont à l'étude. "Par exemple, nous sommes en train de développer un projet informatique qui devrait permettre de vérifier plus facilement les documents présentés par les chauffeurs. L'avantage c'est que le temps par contrôle va se réduire, et que les camions pourront être plus vite libérés en cas de constat d'infraction." Les caméras ANPR, capables de reconnaître les plaques d'immatriculation, devraient également aider.