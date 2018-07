"(Re)compose the city", cette expo qui met au jour des anciens projets bruxellois non réalisés

C'est Cédric Libert, directeur du département contemporain du Civa (le Centre international pour la ville, l'architecture et le paysage), qui déroule la toile de fond de la problématique que soulève (re)compose the city : " Dans le passé, la ville constituait le théâtre stable d'une existence. Cette période-là est désormais révolue, tout s'accélère, et un individu est impacté de son vivant par les modifications du tissu urbain. Cette situation oblige à s'interroger sur ce que nous attendons du cadre dans lequel nous évoluons. Tout se passe comme si nous héritions d'un palimpseste, un manuscrit sur lequel de nombreuses histoires ont été écrites et effacées... Que voulons-nous en faire ? " Afin d'alimenter ce débat crucial, la structure qui rassemble plusieurs associations culturelles bruxelloises (les Archives d'architecture moderne, la bibliothèque René Pechère...) a lancé un cycle d'expositions intitulé Unbuilt Brussels. L'idée ? Fouiller les archives et mettre au jour des projets non construits qui ont pour intérêt d'interroger la pertinence des choix architecturaux posés. Cédric Libert de préciser : " C'est salutaire de sonder l'imaginaire des architectes, car savoir que l'on aurait pu faire autrement incite à se prémunir d'un certain fatalisme urbanistique. " Le deuxième volet de la série " déconstructive " fait place à une proposition ...