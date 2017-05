Rainbow map 2017: La Belgique quatrième au classement

La Belgique obtient cette année le score de 72% et se place quatrième au classement international. Ce score est calculé à partir d'une somme pondérée de différents critères. Ceux-ci concernent les domaines de l'égalité et non-discrimination, de la famille, des crimes et discours de haine, de la reconnaissance de genre et intégrité corporelle ainsi que les domaines des libertés publiques et de l'asile.

Afin d'améliorer la situation légale de la communauté LGBT en Belgique, ILGA-Europe fait trois recommandations.

· Donner aux personnes LGBTI des protections en vertu de la Constitution, en se référant directement à l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle et aux caractéristiques sexuelles·

Introduire des lois et des règles relatives aux crimes de haine couvrant tous les crimes basés sur des préjugés portant sur l'orientation sexuelle, l'identité du genre et les caractéristiques sexuelles·

Mettre à jour le cadre légal existant pour la reconnaissance légale du genre, pour s'assurer que le processus est basé sur le consentement de la personne concernée et n'est pas accompagné de procédures abusives (telles que la stérilisation, le diagnostic de la dysphorie du genre...)

La Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan occupent les dernières places du classement international, tandis que Malte apparait comme le grand leader des droits des communautés LGTB. Avec un score de 88%, l'ile était le premier pays du continent à interdire les thérapies de conversion. Ces thérapies visaient à changer les préférences d'une personne homosexuelle. La Norvège et le Royaume-Uni se placent deuxième et troisième avec des scores respectifs de 78 % et 76%.

Comme le rapporte le magazine LGBT suisse "360", l'ILGA-Europe se dit inquiète du ralentissement des progrès observés sur le continent, et la détérioration de la situation à l'Est de celui-ci et en Turquie. Comme le dit Evelyne Paradis, directrice exécutive de l'organisation, "Au sommet de la Rainbow Map, il reste du travail à faire pour assurer aux personnes LGBTI une vie libre, et à l'autre bout du classement, on voit des gens qui craignent littéralement pour leur vie. La tâche de notre mouvement est loin d'être achevée"

Chloé de Radzitzky