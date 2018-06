Rail: Préavis de grève d'un troisième syndicat entre le 25 juin et le 11 juillet

Après le Syndicat autonome des conducteurs de trains (SACT) et le Syndicat indépendant des cheminots (SIC), c'est désormais le syndicat Metisp-Protect qui dépose un préavis de grève sur le rail. Celui-ci concerne les 25, 26 et 29 juin, ainsi que les 2, 4, 6, 9 et 11 juillet, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.