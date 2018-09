Qui est Youssef Boughanem, ce boxeur belgo-marocain "Thaï" XXL ?

Le 22 mai dernier, le Belgo-Marocain Youssef Boughanem étale au 4e round le Thaïlandais Talaytong Sor Tanaphet. Il devient le premier boxeur farang (étranger) à réunir les trois ceintures majeures en boxe thaï (muay thaï) : rajadamnern, omnoï et lumpinee. Ces trophées, éponymes des stades qui accueillent les plus grandes compétitions de boxe thaï, sont les titres les plus prestigieux de cette discipline. Certes, les "pieds - poings" drainent une myriade de champions du monde en fonction d'innombrables catégories et fédérations aux anagrammes ésotériques. Mais Youssef Boughanem, c'est une autre histoire, assure Sebastien Gérson, coordinateur " boxe thaï " de LFKBM2O, la fédération rassemblant 150 clubs et 5 000 membres à Bruxelles et en Wallonie. " Boxer dans ces stades n'est pas donné à n'importe qui. Il faut une carte de visite impressionnante, être reconnu par les Thaïlandais. Là, on boxe les meilleurs. Et Youssef est devenu le meilleur des meilleurs. Aucun étranger n'a réussi ce qu'il a réalisé. Aujourd'hui, n'importe quel amateur de boxe thaï dans le monde le connaît. "

