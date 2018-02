Qui est Seppe Smits, porte-drapeau de la délégation belge aux JO d'hiver ?

Bienvenue dans notre bureau ! " Dents ultrablanches, teint hâlé et semi-longue chevelure blonde. Jean-Valère Demard, coach de l'équipe belge de snowboard, présente le paysage à la sortie du téléphérique. Cimes enneigées, colosses de roche et robe blanche poudreuse. Le soleil brille. La vue est renversante... S'il fait calme dans les hôtels, il y a davantage de monde sur les pistes. C'est à Laax, en Suisse, dans le canton des Grisons, que Seppe Smits se prépare pour ses deuxièmes JO d'hiver (du 9 au 25 février, en Corée du Sud). Cool, relax, posé, charmant, le double champion du monde de snowboard est d'une incroyable disponibilité à quelques jours de l'événement olympique. L'Anversois de 26 ans est pour beaucoup la plus grande chance de médaille belge à Pyeongchang. Mais ce n'est pas une façon de parler ou de lui ôter la pression des épaules : le snowboard est imprévisible. " La moindre petite erreur peut déjà vous priver de la finale, avoue Seppe. On sera 40 riders au départ ; 30 ont les capacités pour se qualifier. Et tous peuvent accrocher une des trois premières places. " Son entraîneur, Jean-Valère Demard, embraie : " On l'a vu à Sotchi il y a quatre ans. Sage Kotsenburg gagne les Jeux en slopestyle : c'est un très bon rider mais je n'aurais même pas misé sur lui pour le podium. "

...