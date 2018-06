Qui est Alexis Deswaef, l'ancien président de la LDH et le "Monsieur 100 000 révoltes" ?

Sans les mains ! Il pédale, pédale, la veste grande ouverte pour laisser le vent ostendais le pousser dans le dos, bataillant contre ses copains pour rejoindre en premier sa maison bordée de dunes. Ses parents l'ont posé sur un vélo dès la troisième primaire, lui imposant la digue comme chemin vers l'école, moins directe mais moins risquée que la grand-route. Certains jours, Alexis Deswaef devait affronter l'impitoyable bourrasque sur huit kilomètres. Leçon de persévérance. " C'était plus difficile que toutes les côtes bruxelloises que je parcours aujourd'hui ! " Même celle, pourtant raide, qui relie le siège de la Ligue des droits de l'homme (LDH) à son cabinet d'avocats, dans le centre de la capitale. Il ne la grimpera plus : il vient de céder la présidence de l'asbl, au bout des trois mandats de deux ans prévus par les statuts. Son téléphone et sa boîte mail bourdonnent moins. " Il m'avait envoyé plus de 1 500 courriels en six ans. Plus que mon compagnon ", plaisante Vanessa De Greef, sa vice-présidente. Il assure bien vivre cette accalmie. Aucun de ses proches n'y croit.

