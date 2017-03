Quelles avancées pour l'égalité des genres en Belgique ?

Le 8 mars, "Journée internationale de lutte pour les droits des femmes", rappelle que l'égalité est loin d'être acquise dans le monde. Pour l'occasion, le Sénat et GoodPlanet Belgium ont organisé un débat sur le thème : "Quelles avancées pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles à la lumière du cinquième objectif de développement durable des Nations unies", ponctué par l'espoir, la colère et la prise d'engagement. L'événement a été mené par la ministre du Développement durable, Marie-Christine Marghem et la présidente du Sénat, Christine Defraigne.

Il a aussi bénéficié de la présence exceptionnelle de Yann Arthus-Bertrand, photographe, réalisateur et président de la fondation-organisatrice GoodPlanet, pour présenter son prochain projet de film "Woman", qui, dans la foulée de "Human", donne la parole aux femmes du monde entier. Pour l'homme engagé, notre futur sera compliqué : "ainsi, nous aurons besoin des femmes demain, encore plus qu'aujourd'hui".

De timides améliorations

Sabine Denis, de The Shift (une plateforme belge de développement durable), a introduit la thématique par quelques chiffres issus du rapport d'information du Sénat. En termes de développement durable dans nos pays développés, la Belgique termine 8e sur 34, derrière les pays nordiques placés en tête du classement. Si l'écart salarial se réduit peu à peu, le rapport révèle met le doigt sur un grave manquement : peu de femmes se trouvent à la tête d'entreprises ou de conseils d'administration. Niveau parité dans la vie politique, nous n'y sommes pas encore non plus.

Deux femmes récompensées

En fin de débat, deux jeunes belges "inspirantes" ont été récompensées pour leur investissement en vue d'une meilleure égalité entre les sexes. Un Gender Awards a été décerné à Julie Foulon, fondatrice et rédactrice en chef de Girleek.net, blog sur les nouvelles technologies destiné aux femmes, et co-fondatrice de MolenGeek, ainsi qu'à Lieve Blancquaert, photographe reconnue pour ses travaux "BirthDay" en 2013 et "Wedding Day" en 2015.

Noémie Joly (stg.)