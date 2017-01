Quelle place pour l'homme dans les usines de demain ?

Serge Maranghi dirige d'une main le lourd bras articulé vers le châssis noir d'un scooter électrique. Le robot vert pomme tient entre ses pinces la petite roue arrière que l'ouvrier va devoir visser. Au fur et à mesure, l'opérateur appuie sur un des boutons du bras articulé pour que le robot mémorise chaque geste. Il devra ensuite les refaire par lui-même. A présent, c'est au tour de Serge et de son collègue de passer à l'action. Sur la ligne de production, des ouvriers terminent d'assembler d'autres deux-roues bleu et blanc.

