Que gagne vraiment un homme politique ?

En Flandre, l'affaire Publipart a fait ses premières victimes à Gand. Groen a réclamé la transparence sur les montants touchés par Koen Kennis, l'échevin anversois de la Mobilité et des Finances, un proche du bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever. Koen Kennis a livré lundi le montant de sa rémunération. Il gagne 7.237 euros nets par mois pour l'exercice de sa fonction d'échevin et d'autres mandats. L'intéressé touche environ 3.900 euros par mois en tant qu'échevin. Le reste provient de divers et nombreux mandats: pas moins de 40, dont 17 sont rémunérés. Leur nombre élevé est lié à la structure particulière de certains secteurs, notamment l'énergie où officie Koen Kennis. Plusieurs sociétés à participation publique y sont actives, comme Intermixt, Eandis, etc. "Je m'occupe de cela en continu", a affirmé l'échevin qui a appelé à une simplification des structures.

...