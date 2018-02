Quatre centres de ski ouverts en provinces de Liège et du Luxembourg

Quatre centres de ski sont accessibles depuis samedi matin dans les provinces de Liège et du Luxembourg. Les stations de la Baraque Michel, du Signal de Botrange et de Losheimergraben, dans les Cantons de l'Est sont ouvertes aux skieurs de fond de même que le centre de la Baraque Fraiture, en province de Luxembourg, destination des skieurs alpins.