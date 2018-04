Quand Paul Magnette s'autoplagie (Vidéo)

Entre septembre et novembre 2017, Paul Magnette et le journaliste Marcel Leroy se sont baladés neuf jours à vélo pour publier le livre Voyage à Charleroi (éd. Luc Pire). Au cours du récit, le bourgmestre construit sa pensée et émet des réflexions sur sa ville.