Quand le "crowdfunding politique" remplit les caisses du PTB

Les politologues Bart Maddens et Jef Smulders de la KU Leuven ont décortiqué les comptes du parti d'extrême gauche, PTB-PVDA, et ont pu remarquer que ses caisses étaient bien remplies, surtout au vu de sa taille plutôt modeste. Les chiffres les plus récents publiés par le PTB datent de 2014, quand le parti a obtenu des sièges au parlement fédéral et qu'il a dû faire la transparence sur ses comptes comme tous les autres partis élus.

...