Quand l'agriculture s'invite en ville

D'ici à 2050, la planète comptera 80 % de citadins. Les campagnes ne suffiront plus pour nourrir tout le monde. Ainsi, à New York, on étudie sérieusement le projet d'implanter 150 " fermes verticales " pour produire sur place les produits maraîchers. Mais l'agriculture high-tech s'invite aussi à Bruxelles. Avec des promesses durables, couchées sur les toits. Dans les mois qui viennent, la chaîne de distribution Delhaize va créer un potager de 320 m2 sur le toit du supermarché de Boondael, à Ixelles. La moitié de la superficie sera occupée par une serre, l'autre par un potager à ciel ouvert. Les fruits de la récolte seront directement vendus ...