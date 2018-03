"Qu'est-ce que 'Walen buiten' sinon la variante flamande de 'Juden raus'?"

Sous le regard perçant de Paul Goossens, Joachim Pohlmann confesse: oui, il est porte-parole de la N-VA et autrefois, il écrivait les discours de Bart De Wever. Goossens : "Ce métier est impensable pour un soixante-huitard. Vous renoncez à votre autonomie pour un président, vous rendez votre pensée secondaire à la sienne. Je trouve ça une forme de ... prostitution intellectuelle. Je ne peux pas utiliser un autre terme." Pohlmann demeure poli et affable - en tant que fils d'un père autrichien, il est une variante plus jeune de l'intellectuel d'Europe centrale un peu neurasthénique. "C'est la différence entre vous et moi. Vous ne voulez jamais renoncer à votre individualité, moi oui, si c'est nécessaire pour un ensemble plus grand et si cela me permet de faire progresser mes idéaux." Le ton est donné.

