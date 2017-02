Publifin : tous touchés, à qui le tour de couler ?

1. LE PS ESSAIE DE NE PAS SOMBRER

Elio Di Rupo est un capitaine au long cours qui n'aime pas vieillir. La tempête de ces dernières semaines le rajeunit de douze ans. En 2005 éclatait le scandale de La Carolo, dont les répliques, infinies et variées (l'ICDI, les faux collèges, les démissions, etc.) menèrent au ressac communal de 2006, puis au naufrage législatif de 2007 : Didier Reynders, président libéral, pouvait enfiler le ruban bleu de premier parti wallon. Il sait, le vieux capitaine au noeud papillon, qu'après 2017 viendront 2018 et ses communales, puis 2019 et ses générales, aussi implacablement que 2006 et 2007 succédèrent à 2005. Il n'ignore pas qu'on fit de Charleroi un synonyme de corruption, tout autant qu'un équivalent de socialisme. Il doit éviter cette chaîne lexicale à tout prix : contenir le débordement à un lieu, et pas à une formation. Le fait que le système Publifin ait prospéré dans une forme d'unanimité liégeoise pourrait le sauver. Pour cela, il lui faut ériger des barrages. Appliquer, disaient joliment nos confrères de L'Avenir, " une théorie des digues ", qui préserverait le Boulevard de l'Empereur d'un raz-de-marée. Il en installe deux, de digues : une digue entre Nethys et ceux sur qui il compte à Liège, de une, et une digue entre Liège et Bruxelles, de deux. L'offensive a commencé le dimanche 5 février sur les plateaux télé. Deux jeunes mousses, Bruno Lefèbvre et Patrick Prévot, députés wallons hennuyers réputés proches du vieux capitaine, ont posé les éléments de langage : " Ce n'est pas un problème wallon, ni un problème de gouvernement, ni un problème de parti : c'est le problème de quelques-uns, à Liège ", dit-on en substance depuis quelques jours à tous les étages socialistes. " Une bande de copains qui s'en sont mis plein les poches ", a même lancé Patrick Prévot sur RTL-TVI.

...