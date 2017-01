Publifin : PS et cdH cherchent encore le véhicule dans lequel avancera le parlement wallon

Les deux principaux partis d'opposition ont déposé vendredi une proposition de commission d'enquête parlementaire très large, allant de la mise à plat de la "nébuleuse" Publifin à la recherche des responsabilités politiques aux différents niveaux de pouvoir. PS et cdH sont d'accord de dire que le parlement de Wallonie a un rôle à jouer dans "l'analyse des dérives" constatées à travers le scandale Publifin. "Mais soyons clair, le but du MR et d'Ecolo, avec cette commission d'enquête, c'est de mettre le chat dans les poules", commentait-on dans la majorité parlementaire.

PS et cdH disent avant tout vouloir "engranger des réformes au bénéfice de la population" et rappellent les décisions déjà annoncées par le gouvernement wallon jeudi dernier, en termes de réduction des structures publiques, des mandats, des rémunérations, etc. A la veille de la prise en considération de la demande MR-Ecolo, la coalition rouge-romaine n'a donc pas encore décidé de "la meilleure formule pour réaliser le travail parlementaire de manière apaisée". Une commission d'enquête a certes le pouvoir d'ordonner un mandat d'amener pour faire venir une personne récalcitrante, mais elle comporte aussi ses lourdeurs en termes de respect des droits de la défense, fait-on observer.

La demande MR-Ecolo définit en outre un cadre bien trop large, alors que la majorité parlementaire souhaiterait objectiver le débat sur les dérives éthiques au sein de Publifin, sans entraver l'information judiciaire ouverte ni l'avancée de l'audit et du screening annoncé sous 45 jours par le gouvernement. PS et cdH assurent vouloir avancer au consensus avec la minorité. Ils continuaient de se concerter mardi soir pour dégager une réponse.

Mais la méfiance mutuelle entre majorité et opposition reste grande, la première jugeant qu'à chaque fois qu'une demande de la seconde était rencontrée (reprise en main du dossier par Paul Magnette, démission de Paul Furlan), une autre surgissait derrière. Le gouvernement a d'ailleurs pris soin d'annoncer jeudi dernier des propositions de réforme ne nécessitant pas de majorité spéciale, et donc pas d'appui du MR. Vu les délais des procédures d'approbation et d'avis, certaines de ces réformes, comme celles portant sur la transparence des mandats des élus et non-élus pour prévenir les conflits d'intérêts, l'instauration de la commission de déontologie et d'éthique, pourraient entrer en vigueur dès la prochaine rentrée parlementaire. Pour d'autres, portant par exemple sur la limitation des rémunérations et des cumuls, ce ne serait qu'après les prochaines élections communales (octobre 2018). "Le temps de démissionner, de renommer, on sera déjà aux élections, mieux vaut donc remettre les compteurs à zéro après les élections".