Publifin : les Liégeois resserrent les rangs

Vers un come-back de Stéphane Moreau à la tête de Nethys ? Qui pour s'opposer au retour du gladiateur dans l'arène ? Qu'on se le dise : les Liégeois sont les seuls propriétaires de Publifin/Nethys à travers la Province (61,1 %) et les communes associées, principalement, de la région liégeoise (38,4 %). Pas la Wallonie. Pas les Namurois, les Brabançons ou les Hennuyers. Encore moins les Bruxellois. Malgré les salaires abusifs et un système perverti par le secret et l'intimidation, on ne peut pas les exproprier ou les nationaliser contre leur gré. Leur patrimoine, s'il était introduit en Bourse, serait valorisé à près de trois milliards d'euros. C'est du moins ce que prétend André Gilles, président de Publifin (en sursis) et du collège provincial de Liège.

