Publifin: le personnel en grève ces 23 et 24 mai

Réuni lundi après-midi en Assemblée Générale, en front commun (CGSP-Admi et CSC Services Publics), le personnel de l'intercommunale Publifin devait se prononcer sur le point à l'ordre du jour qui consistait à partir ou non en grève ces mardi 23 et mercredi 24 mai. Trois-quarts des votants se sont prononcés en faveur de la grève, a-t-on appris auprès de Christine Planus, déléguée principale CGSP-Admi.