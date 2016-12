Publifin: le MR d'Awans demande au président du CPAS de se mettre en retrait

Maxime Bourlet est l'un des mandataires concernés par l'affaire Publifin, où il siégeait au comité de secteur Énergie. Il aurait perçu un peu plus de 67.000 euros en n'ayant assisté qu'à une seule réunion sur sept. Selon le communiqué du MR d'Awans, l'intéressé conteste les informations qui ont circulé à son sujet, les estimant non conformes à la réalité.

Lors d'une séance conjointe du conseil communal et du CPAS d'Awans mardi soir, le MR local a demandé à l'intéressé de "communiquer par voie de presse et média l'ensemble des informations le concernant et ses résolutions par rapport aux affaires", ainsi que de "procéder à une évaluation de sa capacité à exercer ses mandats locaux".

Les mandataires MR locaux ont outre souhaité, en attendant l'évaluation qu'ils feront de sa situation personnelle sur base des éléments qu'il communiquera, que M. Bourlet se mette en retrait des assemblées communales, du CPAS et autres assemblées dont la tutelle est assurée par le conseil.

Bérenger Tsingos (Ecolo), conseiller CPAS à Awans, a réagi à cette communication, la jugeant "honteuse". "Certains, y compris des mandataires de son propre rang, préfèrent donc jouer le jeu du populisme du café du commerce et du tribunal populaire à une analyse juridique du dossier. La loi prime et je ne peux accepter qu'on érige quelque conviction ou préjugement au-dessus de la loi", dénonce-t-il. "Si maladresse il y avait, ne viendrait-elle pas des conseillers communaux awansois qui ont désigné Maxime Bourlet administrateur Publifin et validé favorablement toutes les décisions de Publifin au conseil communal? "

Quant à Maxime Bourlet, il restait injoignable.