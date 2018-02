Publifin: dissolution de Finanpart et sortie de Resa du groupe Nethys

La dissolution de Finanpart désormais actée, Publifin devient l'assemblée générale de Nethys. La sortie de Resa du groupe Nethys étant également inscrite à l'ordre du jour, il s'agit désormais d'examiner toutes les hypothèses de fonctionnement, y compris le rapprochement avec ORES.

Le CA de Finanpart s'est également prononcé en faveur de la révision de la convention Publifin-Nethys en matière de gestion. Il a, en outre, décidé du "soutien de Publifin par l'engagement d'une équipe de management spécifique afin d'accompagner le conseil d'administration de Publifin".

Selon un consensus intervenu durant le week-end entre le PS, le MR et le cdH, le sort du controversé CEO de Nethys, Stéphane Moreau, n'est pas censé être tranché avant le 31 mars prochain. Stéphane Moreau reste donc en place. Aussi, le CA de Finanpart demande au CA de Nethys, qui se réunira mardi matin, de procéder à la révision, pour le 31 mars, des délégations de pouvoir au management de Nethys et au renforcement des pouvoirs du CA en question. Ce qui implique que toutes les décisions stratégiques doivent désormais être adoptées par le CA.

Le CA de Finanpart demande également au CA de Nethys d'appliquer le futur décret du gouvernement wallon sur la gouvernance et la transparence des mandats et des rémunérations dans les intercommunales, notamment en matière de rémunérations et le plafonnement à 245.000 euros.

Selon le ministre Crucke, la sortie de Resa du groupe Nethys est une excellente avancée

Le ministre wallon de l'Energie Jean-Luc Crucke a réaffirmé lundi soir, à l'issue du conseil d'administration de Finanpart ayant décidé la séparation de Resa et Nethys, sa position en faveur d'un GRD (Gestionnaire du Réseau de Distribution) unique sur le territoire wallon.

"La décision prise par le CA de Finanpart, ce soir, est une excellente avancée. La scission de Resa/Nethys et l'annonce de l'ouverture d'un rapprochement avec Ores contribuent activement à un passage vers le modèle souhaité, modèle qui respecte les utilisateurs; les actionnaires et qui préserve totalement l'emploi", précise le ministre Crucke.

Ce dernier a ajouté, en vue d'obtenir des avancées concrètes sur le dossier, qu'il demandera aux principaux acteurs de remettre un rapport et un agenda pour le vendredi 16 mars. "Cela permettra de baliser le chemin ouvert aujourd'hui vers un rapprochement Ores/Resa", a-t-il conclu.

