Public/privé : les fonctionnaires ont-ils trop de jours de congé ?

La députée estime qu'il y a une concurrence déloyale entre les secteurs public et privé. "L'état peut offrir beaucoup plus de jours de congé que le secteur privé. Quelqu'un qui va travailler chez un boulanger, ou comme informaticien dans une PME bénéficie minimum de 20 jours de congé par an. Un fonctionnaire a droit à minimum 24 jours de congé. Les fonctionnaires fédéraux en ont 26, et ...