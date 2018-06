Proposition de décumul intégral à Bruxelles : DéFI, le PS, et Ecolo reportent le débat sur le nombre d'élus

Au moment du vote sur la proposition de décumul intégral, Benoît Cerexhe s'est abstenu, au nom de son groupe, pour l'exprimer, contrairement aux membres de son groupe qui ont voté en faveur de la proposition finalement rejetée faute de majorité dans le groupe linguistique néerlandophone de l'assemblée bruxelloise.

Le cdH "déplore vivement cette procrastination des groupes DéFI, Ecolo et PS, qui promettent vaguement de faire étudier ces questions plus tard, reprenant là une antienne vieille de plus de quinze ans visant à renvoyer systématiquement aux calendes grecques toute discussion sur une réduction drastique du nombre d'élus et de mandataires à Bruxelles et sur l'abaissement du coût que représente ce personnel politique professionnel pour le contribuable bruxellois", a souligné Benoît Cerexhe, dans un communiqué diffusé à l'issue de vote.