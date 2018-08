Propos homophobes à Ans: instruction judiciaire ouverte à l'encontre de l'échevin Henri Huygen

Une plainte a été déposée mardi par l'avocate de Thomas Cialone en main d'un juge d'instruction en raison des fonctions politiques de la victime. Une instruction judiciaire a aussitôt été diligentée par la justice liégeoise sur base de lois de 1981 et 2007, lesquelles punissent les propos à caractère discriminatoire et xénophobe englobant les minorités sexuelles.

"Nous souhaitions qu'une plainte soit déposée d'autant que M. Huygen nie les propos reprochés. Cette instruction menée par un magistrat indépendant permettra aux témoins de déposer dans la sérénité, en dehors de toute pression", insiste Me Séverine Solfrini. Henri Huygen (PS), échevin de l'Environnement et de l'Egalité des Chances, est soupçonné d'avoir tenu des propos homophobes à l'encontre de Thomas Cialone (MR) vendredi dernier, lors d'une fête à Ans. Il a fini par démissionner dimanche afin d'assurer sa défense. Il ne se présentera pas non plus aux élections communales d'octobre prochain. Il avait récolté près de 800 voix en 2012. Il sera prochainement entendu par la commission de vigilance du PS, qui pourrait décider de l'exclure.