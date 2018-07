Projet d'accord sur les métiers en pénurie: "Rassemblons toutes les forces vives"

"Il est urgent de répondre aux besoins des entreprises et de ramener davantage de demandeurs d'emploi sur le marché du travail. Nous devons poursuivre la réflexion et les actions, sans tabou, avec le fédéral et les entités fédérées pour répondre aux défis de la formation et de l'emploi", a-t-il ajouté.

Mercredi soir, le Groupe des Dix a bouclé un projet d'accord sur la question des métiers en pénurie, "avec des recommandations à court, moyen et long terme", avait indiqué Bernard Gilliot, le président de la FEB. Les textes, dont les détails n'ont pas été dévoilés, sont en cours de finalisation et seront transmis au Premier ministre Charles Michel.

Selon des sources proches du dossier, syndicats et employeurs sont parvenus à un accord pour stimuler la formation continue ou encore évaluer les procédures de réintégration des malades de longue durée. D'autres mesures concernent notamment la diversité et la discrimination ainsi que l'amélioration de l'accueil de la petite enfance.

Le gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux de formuler leurs propositions afin d'augmenter le taux d'emploi et de mettre un terme à ce paradoxe sur le marché du travail en Belgique où le taux de chômage reste élevé alors que de nombreux postes sont vacants, faute de travailleurs qualifiés.