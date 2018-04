Près de 24 degrés attendus la semaine prochaine

Samedi soir et pendant la nuit, les averses se décaleront vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Elles pourront perdurer sur l'est de la Belgique pendant une grande partie de la nuit. De la brume et du brouillard se formeront à nouveau par endroits. Les minima seront compris entre 7 et 12°. Dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Le temps restera globalement sec, mis à part quelques ondées très localisées. Le mercure oscillera entre 14° en Hautes-Fagnes et 18° dans le centre.

Le vent deviendra modéré, de secteur sud à sud-ouest. Une perturbation affaiblie traversera le pays lundi mais de mardi à jeudi, un anticyclone installé à proximité du Danemark enverra des courants secs et de plus en plus chauds vers la Belgique. Des valeurs proches des 24° seront attendues jeudi.