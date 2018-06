Pourquoi un malade de longue durée peut bel et bien être licencié

Remettre un maximum de malades de longue durée au travail: c'était l'intention du gouvernement Michel quand il a lancé les trajets de réintégration fin 2016. Un an et demi plus tard, cette politique semble avoir causé l'effet inverse : beaucoup d'employés malades sont licenciés, et sont à la fois malades et au chômage.