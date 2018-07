Pourquoi tout le monde parle de l'Autriche quand il s'agit de pensions

Le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR) ne semble pas trouver de solution : comment garder les pensions payables alors que la population vieillit ? Les discussions enflammées sur les métiers pénibles - qui vont de pair avec la prépension - prouvent en tout cas que tout le monde est concerné. Dans les débats, l'Autriche est souvent citée, et pas le moins par le PTB. "Prenez deux employés, un autrichien et un belge, qui ont travaillé aussi longtemps et ont gagné exactement la même chose : l'Autrichien aura 50% de plus de pension que le Belge", prétend le parti d'extrême gauche.

