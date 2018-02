Pourquoi regagner Lubbeek en octobre sera une formalité pour Theo Francken

Sauf imprévu, il a tué tout suspense. Il lui suffira de paraître sur le ring électoral pour vaincre. Face à Theo Francken, ses adversaires sont quasi déjà dans les cordes. Welkom in Lubbeek, 15 000 âmes implantées à moins de dix kilomètres à vol d'oiseau de Louvain. Commune de nantis, où les villas sont plutôt la norme et d'ailleurs prisées par les cambrioleurs. " Ici, celui qui chôme est un paresseux ", glisse un habitant, tant le taux de chômage vole bas (3 à 4 %). C'est la Flandre qui gagne, qui prospère et qui a peur pour ses biens. Ce dimanche 28 janvier, elle était fidèle au rendez-vous fixé par la N-VA locale pour adresser s...