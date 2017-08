Pourquoi les Hainuyers vivent moins longtemps

L'espérance de vie en Belgique augmente. Les chiffres du SPF Économie révèlent qu'en 2016 le Belge moyen avait une espérance de vie de 81 ans et 5 mois. C'est en Flandre (82 ans et 5 mois) que l'espérance de vie est la plus élevée, suivie de Bruxelles (81 ans et 54 mois) et de la Wallonie (79 ans et 8 mois).

