Pourquoi les élections communales à Linkebeek seront très tendues

Redoutés mardis. Depuis de longs mois déjà, plus personne au sein du collège échevinal linkebeekois ne se réjouissait de l'arrivée de ce jour de la semaine. Celui où il se réunit. Les mots se feront désormais encore plus acérés, les silences plus rancuniers, les colères plus débridées. Jusqu'au 14 octobre. Quatre gros mois à tenir ; il y a tout de même une commune à gérer. Chaque camp doit rêver d'une majorité absolue, au lendemain des élections. Car une coalition ? Pas avec des traîtres ! Pas avec un despote !

...