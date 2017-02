"Pourquoi je veux garder le vote électronique à Jurbise"

Il est un exemple criant où cette concertation est en rade : l'organisation des élections fédérales, européennes, régionales et communales .

L'organisation des deux premières dépend de l'Etat fédéral et les deux dernières des Régions.

On pourrait penser que pour un sujet aussi important que le choix de nos représentants, l'Etat dans sa globalité arrêterait des règles communes pour l'organisation des élections.

Et bien non ! La Région Wallonne vient de décider de supprimer le vote électronique pour les élections communales et régionales. Alors que dans un même temps, aucune règle identique n'est prise pour les autres Régions du pays .

On pourra donc selon que l'on soit dans telle ou telle Région, voter avec son crayon rouge ou avec un stylet sur un ordinateur en fonction des élections auxquelles on est appelées à participer.

On risque donc d'être confrontés à des systèmes de dépouillement différents, qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques.

Vous allez me dire que c'est déjà là cas.

Peut -être mais pour les élections européennes et fédérales , il n'est pas de règles qui imposent un choix au détriment de l'autre.

Le choix est libre.

Et c'est cela qui pose problème. En fonction de votre lieu de résidence ou de l'organisateur de l'élection, on vous imposera un type de vote ou un autre.

Ne serait-il pas opportun que cette question se règle au niveau des comités de concertation entre Communautés pour que notre démocratie élective soit uniforme sur notre territoire ?

Ce n'est pas le cas et c'est dommageable.

La commune de Jurbise va introduire un recours contre cette décision.

En raison de l'absence de réflexion globale sur le sujet et pour souligner le manque de concertation entre Communautés et un certain dysfonctionnement de l'Etat fédéral participatif, elle veut maintenir le vote électronique qui pour elle est le garant d'une élection juste.

C'est l'exercice de son autonomie communale. Et on ne peut lui en faire reproche vu les disparités existantes.