Pour les animaux, les périodes de vacances n'annoncent rien de bon

En Belgique, environ 60 000 chiens et chats sont recueillis chaque année dans les refuges. Les critères d'abandons peuvent être très différents : manque de place ou de temps, hospitalisation du propriétaire, l'arrivée d'un enfant, le comportement de l'animal... Mais l'été est la pire période qui connaît le plus d'abandons.

Que faire de ces animaux pendant les vacances ?

Il existe de nombreuses alternatives pour placer vos amis à quatre pattes pendant les vacances. Famille, amis, voisins : en plus de l'entourage, il existe de nombreuses possibilités pour placer les animaux de compagnie : la plus connue est sans doute la pension. Il en existe pour chien, chat, et autres animaux, cependant, il faut se renseigner, car toutes ne font pas les nouveaux animaux domestiques (NAC), comme les lézards ou les serpents. Il est aussi possible de trouver via internet ou un vétérinaire, des familles d'accueil, ou des pet sitters, qui offrent leurs services pour garder les animaux. Holidog, par exemple, met en relation des propriétaires d'animaux et des pet sitters sur internet. Les prix varient selon les personnes, les services et les périodes, mais la multitude de possibilités permet des solutions raisonnables et confortables pour les animaux.