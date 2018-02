Pour le directeur de l'ISI, "les fraudeurs doivent savoir qu'il est presque trop tard"

Les Belges qui n'ont déclaré qu'une partie de leur argent noir au fisc ont intérêt à se préparer au pire. C'est ce que déclare Frank Philipsen, directeur de l'Inspection spéciale des impôts (ISI). "Et la Justice peut aller plus loin que le fisc. Le tribunal peut saisir tout votre capital noir. Et là, vous n'avez plus rien."