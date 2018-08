Polémiques, sorties intempestives... Retour sur les moments marquants des dix derniers étés

Entre le 21 juillet, sa fête nationale et ses vacances parlementaires, et la fin août et ses interviews de rentrée, la Belgique, ses dirigeants, sa presse, ses électeurs et ses lecteurs prennent leurs quartiers d'été. Ces chaudes semaines ouvrent un espace pour ceux qui veulent l'occuper, et qui tentent d'en profiter pour mettre leurs préoccupations, et leur visage, à l'agenda médiatico-politique. Parce que " vacances, j'oublie tout ", ça marche peut-être pour vous, mais pas pour nous, Le Vif/L'Express a retrouvé, ces dix dernières années, ceux qui étaient parvenus à se distinguer, le temps d'un été... ou au-delà.

...