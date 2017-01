Plus de 91.000 Belges francophones ont bénéficié d'Erasmus depuis sa création

Avec plus d'1,2 million d'euros de dotation annuelle, ce qui s'appelle désormais "Erasmus +" permet notamment chaque année au Bureau international jeunesse (BIJ), qui gère en Belgique francophone la partie jeunesse du programme, d'octroyer des bourses à 1.300 jeunes et à 300 animateurs. Du côté de l'AEF-Europe, l'Agence francophone pour l'éducation et la formation qui chapeaute la partie éducation et formation d'Erasmus + chez nous, on précise que grâce aux budgets européens (14,5 millions pour 2017) et de la communauté française (1,85 millions/an) qui lui parviennent, "18 % des jeunes de l'enseignement supérieur qui partent sont issus de milieux socio-économiques défavorisés". Le total des 91.000 francophones ayant bénéficié des différentes possibilités d'Erasmus comprend notamment 59.000 étudiants, 6.400 enseignants et 12.000 jeunes. Le ministre de l'Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt (PS) a décidé d'augmenter la dotation budgétaire de 10 % chaque année d'ici 2020, précise la Libre Belgique.