Plus de 4,7 millions d'infractions constatées par la police en 2017

La police est particulièrement attentive à quatre causes importantes des accidents de roulage et de l'insécurité routière: les excès de vitesse, la conduite sous l'influence de l'alcool et de la drogue, le non-port de la ceinture de sécurité ou la non-utilisation des sièges enfant et, enfin, l'utilisation du GSM au volant. Les statistiques de la police enregistrent ainsi une nette amélioration -une baisse de 19,1%- du nombre d'infractions en ce qui concerne le port de la ceinture et la non-utilisation des sièges enfant. On en a dénombré 59.943 en 2017 pour 74.084 en 2016.

La baisse est sensible aussi pour ce qui des infractions consécutives à l'utilisation du GSM au volant: -7,7%, de 108.699 en 2016 à 100.323 en 2017. Le nombre excès de vitesse par contre est en hausse de 3,1%, puisque 3.398.975 infractions ont été constatées en 2017 pour 3.297.228 en 2016. La conduite sous influence d'alcool fut la cause de 49.150 infractions en 2017 (51.137 en 2016), soit une diminution de 3,89%. Les infractions pour conduite sous influence de la drogue furent par contre plus nombreuses en 2017 (7.050) qu'en 2016 (6.889), soit une hausse de 2,34%.