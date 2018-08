Plus de 300 kilos d'ivoire récoltés dans le cadre de la campagne "Sors tes dents"

La campagne a été lancée le 15 mai et prenait fin dimanche. Entre ces dates, les Belges étaient invités à déposer leurs objets en ivoire dans les containers placés à Pairi Daiza, au Zoo d'Anvers et au Zoo de Planckendael. Cette action a permis de récolter 300 kilos d'ivoire, se réjouit le SPF Santé publique. De plus, plusieurs personnes ont encore pris contact avec le service public fédéral pour se débarrasser de leur ivoire. La récolte sera détruite. Pour pouvoir vendre et acheter de l'ivoire, il faut un certificat Cites qui prouve qu'il date d'avant 1984 et/ou a été importé avant 1990 avec un permis.

De nombreux Belges, notamment en raison du passé colonial du pays, conservent des objets rapportés il y a bien longtemps sans aucun document pour attester leur provenance. D'autres ont acheté de l'ivoire en vacances, sans toujours être conscients de son illégalité. Faute de certificats, aucun de ces objets ne peut être vendu. Les citoyens qui le souhaitent peuvent encore prendre contact avec la cellule Cites du SPF Santé publique.