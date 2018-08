Plus de 270 kilos d'ivoire récolté auprès des Belges

Des défenses entières, des statuettes, des bijoux, des couverts,... Depuis le 15 mai et le lancement de la campagne "Sors tes dents", le SPF Santé publique a récolté un peu plus de 270 kilos d'ivoire, annonce-t-il jeudi. Jusqu'à dimanche, les Belges sont invités à se débarrasser de leurs objets en ivoire dans des containers mis en place au SPF Santé publique ainsi qu'à Pairi Daiza et aux zoos d'Anvers et Planckendael.