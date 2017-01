Plus de 25.000 remises à l'emploi via les CPAS

On appelle ça les articles 60 et 61. Ce sont des dispositions qui permettent aux CPAS de remettre directement à l'emploi une série de minimexés. Cela se fait soit via le recrutement de la personne au sein du CPAS ou sa mise à la disposition d'un employeur tiers, mais toujours rémunéré par le Centre public d'action sociale. Soit encore via son embauche dans une société privée en échange d'une baisse des cotisations sociales.

Le procédé existe depuis 2002. Cette année-là, 13.056 minimexés avaient ainsi pu renouer avec le marché du travail. Treize ans plus tard, on en est à 25.239 personnes, soit une hausse de 93%.

La hausse la plus spectaculaire - 150 % - est décrochée par Bruxelles (5.535 personnes remises à l'embauche). La Flandre se hisse sur la deuxième marche du podium. Ici, l'augmentation est de 97% (10.141 minimexés aidés). Vient enfin la Wallonie avec une hausse de 69% (9.563 personnes). "Cette augmentation de recours à ce système est positive", note Willy Borsus qui exerce la tutelle sur les CPAS même s'il s'agit ici d'impulsions régionales.