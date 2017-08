Plus de 150 kilomètres de bouchons dans la Vallée du Rhône

La A9 Orange-Espagne est également très encombrée, avec 35 kilomètres de file avant Narbonne et 11 kilomètres de file à la frontière avec l'Espagne, et même les routes alternatives pour la vallée du Rhône sont bouchées. On relevait 38 kilomètres de files au sud de Clermond-Ferrand. La route reliant Marseille à l'Italie était elle aussi embouteillée, de même que l'A10 Paris-Bordeaux.

En Allemagne, la situation reste similaire à la matinée: on note toujours 15 kilomètres de bouchons au poste-frontière avec l'Autriche, et des bouchons à différents endroits sur les grandes autoroutes A3 et A9.

En Suisse, les files se sont quelque peu réduites devant le tunnel de St-Gothard. Il faut cependant encore une heure de patience pour pouvoir y entrer vers l'Italie. Dans l'autre sens, il faut deux heures et demi de patience pour remonter d'Italie par ce tunnel.

Enfin, en Autriche, on note quelques bouchons à hauteur du tunnel du Tauern sur la A10 et avant le tunnel de Karawanken depuis la Slovénie.