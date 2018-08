Plus d'une heure de ralentissement sur l'E40 en direction de Bruxelles à hauteur de Bertem

Quelque 30 minutes de file étaient ainsi enregistrées sur l'E314, tandis que les ralentissements dépassaient une heure sur l'E40 en provenance de Liège. Le Centre flamand du trafic conseille d'éviter les deux autoroutes.

Des travaux de réparation sont réalisés depuis le 24 août sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de la liaison avec l'E314 à Heverlee. Deux bandes de circulation sont fermées en direction de Bruxelles. L'E40 depuis Liège et l'E314 depuis Lummen ne sont plus accessibles que sur une seule bande. Les travaux ont ainsi généré des files avec pour conséquence un rallongement de temps de parcours de plus d'une heure sur l'E40 et d'une bonne demi-heure sur l'E314. Ces embouteillages ont également chargé le trafic sur les routes régionales et autour de Louvain. Le chantier en direction de Bruxelles durera jusqu'au 3 septembre. Des travaux similaires étaient menés sur l'E40 en direction de Liège du 24 au 27 août à hauteur de la sortie 22.