Plus d'un tiers des dossiers d'abus sexuels classés sans suite

La députée fédérale Open Vld Carina Van Cauter s'inquiète de ces chiffres. "Je note que dans 39 dossiers, le parquet a classé sans suite car il a estimé que les moyens de recherche étaient insuffisants", regrette-t-elle. "Autre élément qui m'interpelle: 41 dossiers ont été classés au motif 'autres priorités'. C'est inacceptable.

Si l'on a des preuves dans un dossier, il faut poursuivre les enquêtes, et condamner l'auteur". Dans 86% des affaires, les causes d'un classement sans suite sont de nature technique: charges insuffisantes, prescription, désistement de la plainte, auteur impossible à identifier, etc.