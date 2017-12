Plan catastrophe levé à Nieuport où la tempête a fait un mort dans la chute d'une grue

Le plan catastrophe communal décrété à Nieuport n'est plus en vigueur, a fait par la ville durant la nuit de mercredi à jeudi via Twitter. Une tempête mercredi a ébranlé une grue qui s'est renversée sur un immeuble à appartements et plusieurs voitures. Une victime a été découverte sous les gravats.