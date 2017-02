Perturbateurs endocriniens : Comment les géants de la chimie plombent les règles européennes

En 2013, la Commission européenne est sur le point de sélectionner des centaines de perturbateurs endocriniens afin de les interdire. Or, une série d'e-mails internes consultés par nos confrères de Knack révèlent que cette idée a été balayée par les lobbys de l'industrie. En juillet 2013, la Secrétaire générale de la Commission européenne Catherine Day demande plus d'études sur les substances chimiques en raison des conséquences possibles pour "l'industrie chimique", écrit-elle. Les mois qui ont précédé, des géants de la chimie tels que BASF et Bayer, s'étaient livrés à un lobbying puissant.

