Pensions: Daniel Bacquelaine dénonce une menace de grève "politique" de la FGTB

"On ne peut en effet expliquer autrement le fait que le syndicat socialiste s'oppose à une réforme qui va reconnaître la pénibilité de certains métiers et qui, grâce à cette reconnaissance, va accorder aux travailleurs concernés des droits complémentaires de pension. L'avant-projet de loi prévoit en effet que la reconnaissance de pénibilité permettra un départ anticipé à la retraite et l'octroi d'un montant de pension plus élevé", assure le ministre réformateur.

Depuis le début de la législature, la FGTB réclame d'ailleurs cette réforme qui vise à atténuer, pour les travailleurs dont le métier est reconnu pénible, l'impact du relèvement de l'âge de la retraite, rappelle M. Bacquelaine. Alors que le projet est sur le point d'être approuvé en première lecture par le conseil des ministres, le syndicat socialiste fait "volte-face" et s'oppose maintenant à la réforme, constate-t-il, avant de s'interroger: "comment le comprendre si ce n'est pour des raisons politiques?"

Le ministre énonce par ailleurs que l'avant-projet de loi doit encore être soumis à la concertation sociale. "Les textes ne sont donc pas définitifs", souligne-t-il. Le ministre des Pensions appelle par conséquent le syndicat socialiste à discuter des textes "là où la concertation sociale doit avoir lieu" (Comité A et Comité de gestion du Service fédéral des Pensions) et "non dans la rue ou en bloquant l'activité économique du pays".

Enfin, en ce qui concerne la pension à points, les discussions viennent de se terminer entre les partenaires sociaux siégeant au Comité National des Pensions. Il n'y a donc, pour l'heure, pas encore d'avant-projet de loi qui pourrait être retiré, ironise-t-il.

Le syndicat socialiste FGTB a décidé mardi de lancer un ultimatum au gouvernement fédéral: si les projets de loi sur le système de pensions à points et la pénibilité ne sont pas retirés, des actions seront organisées, avec la possibilité d'une grève de 24h.