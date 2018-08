Paul Magnette va-t-il abandonner Charleroi et le PS au profit de l'Europe?

Paul Magnette n'est pas un homme quelconque. Il lui plaît de le savoir, se délecte de le faire savoir, et montre de la mélancolie quand il trouve que ça ne se sait pas assez. Il n'est pas un homme sans qualités, mais il a le défaut des gâtés : il n'a pas de plan de carrière, parce qu'il n'en a pas besoin, alors il ne planifie rien de bien loin. Une carrière sans plan, parce qu'elle ne s'aiguillonne pas d'une volonté ferme, souffre toujours d'une manière d'inconstance, celle du jouisseur émerveillé de lui-même qui ne demande rien mais qui reçoit tout. Puisqu'il peut tout, puisqu'on lui propose beaucoup, puisque ça le flatte, il pense sérieusement à accepter tout, et ne refuse presque rien. Démineur à Charleroi en juin 2007 ? " Bien sûr ! " Ministre wallon de la Santé quelques semaines plus tard ? " Volontiers ! " Ministre fédéral du Climat quelques mois après ? " Oui, pardi ! " Bourgmestre de Charleroi en décembre 2012 ? " Bon, allez, d'accord... " Président du PS en janvier 2013 ? " Ah bah ouais, OK les gars. " Ministre-président wallon à l'été 2014 ? " Yolo ! " Mais mener une carrière sans plan n'exclut pas l'ambition, ni la tactique, ni de suivre une direction. Surtout pas quand on est machiavélien de formation, florentin par nécessité, et européen par vocation. Son chemin de dix ans, déjà, jalonné de cadavres, ceux d'adversaires passés et d'anciens alliés renversés, était réputé le mener à un fructueux cumul, bourgmestre de Charleroi et président du Parti socialiste, programmé à la fin de 2019, à l'échéance du dernier mandat d'Elio Di Rupo. Mais sa destination à plus long terme devait le faire arriver quelque part en Europe, à gauche, où déjà Paul Magnette n'est plus un homme politique quelconque.

...