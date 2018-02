Pas encore de test de situation sur la discrimination à l'embauche

La procédure est en place sur le papier, mais les services d'inspection ne s'y aventureront pas sans de très solides soupçons à l'encontre d'une entreprise, soit des plaintes "fondées et corroborées", selon le ministre régional de l'Emploi Didier Gosuin (Défi).

Le service d'inspection de l'emploi, avec ses 30 inspecteurs, dépend de l'administration "Bruxelles Economie et Emploi" du Service public régional de Bruxelles (SPRB). "Nous n'avons pas encore procédé à des tests, mais le système est prêt. (...) Il y a eu une décision politique et nous l'appliquerons", précise Peter Michiels, directeur général de cette administration. "L'idée est a priori qu'Actiris soit le portail d'accueil pour ces plaintes liées à la discrimination. Les plaintes pourront arriver ailleurs, mais Actiris semble plus accessible pour le public", ajoute-t-il.